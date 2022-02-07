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Зеленський зустрівся з представниками IT-індустрії напередодні запуску "Дія.City"

Запуск спеціального правового режиму відбудеться  у вівторок під час Diia Summit.

Зеленський зустрівся з представниками IT-індустрії напередодні запуску "Дія.City"
Фото: Мінцифри

Президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації  Михайло Федоров провели зустріч із  представниками IT-індустрії.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Зеленський та Федоров обговорили питання розвитку індустрії та запуск спеціального правового режиму "Дія.City", який відбудеться вже у вівторок під час Diia Summit.

"Дія.City — це одна з найкращих податкових систем у світі: у 5 разів нижчі податки, порівнюючи із загальною системою оподаткування, та прозорі умови для розвитку IT-компаній. Це дасть їм змогу рости, масштабуватися, створювати національний продукт та капіталізуватися на Батьківщині", - наголосили в Мінцифри.

Нагадаємо, 15 липня 2021 року Верховна Рада прийняла другому читанні та в цілому законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Законопроєкт визначає загальні засади функціонування спеціального режиму "Дія City" для ІТ-компаній. Вони стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента "Дія City". Він також вводить поняття гіг-контрактів, які поєднують гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим "Дія City" запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною.

У грудні минулого року Рада проголосувала законопроєкт про спрощене оподаткування резидентів "Дія Сіті".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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