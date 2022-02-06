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Окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного та Пісків

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Окупанти стріляли з гранатометів біля Водяного та Пісків
Фото: EPA/UPG

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій окупантів двоє українських військових отримали поранення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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