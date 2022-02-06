За добу на Донбасі окупанти поранили двох українських військових

За минулу добу, 5 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій окупантів двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Бойовики обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши 2 безпілотних літальних апарати. З безпілотників вони скинули 4 гранатометних постріли, імовірно ВОГ-17.

"Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

У бік Пісків бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У районі села Пищевик російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також в районі Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

"Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я - задовільний", - уточнили в штабі ООС.

Зазначимо, що режим тиші тривав два дні. До цього обстріли в зоні ООС були зафіксовані в середу, 2 лютого, російські найманці чотири рази відкрили вогонь.