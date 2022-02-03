Російські найманці впродовж доби чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцетр штабу операції Об'єднаних сил.

На Донеччині окупанти обстріляли контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку Талаківки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в перший день лютого російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки. Втрат у лавах української армії не було.

Упродовж дня 2 лютого окупанти двічі порушили режим тиші, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.