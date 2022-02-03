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Російські найманці впродовж доби чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає.

Російські найманці впродовж доби чотири рази порушили режим тиші на Донбасі
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцетр штабу операції Об'єднаних сил.

На Донеччині окупанти обстріляли контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове". Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, вони застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку Талаківки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Пісків противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в перший день лютого російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки. Втрат у лавах української армії не було.

Упродовж дня 2 лютого окупанти двічі порушили режим тиші, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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