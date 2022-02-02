​Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині.

"Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17", - зазначили в штабі.

Крім цього, в напрямку Талаківки відкривали вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, в перший день лютого російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки. Втрат у лавах української армії не було.