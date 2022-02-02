Четверо поліцейських постануть перед судом за перевищення службових повноважень

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора передали до суду два обвинувальні акти про перевищення своїх повноважень працівниками Національної поліції.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, такі акти склали на чотирьох правоохоронців. Їм інкримінують порушення частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у Києві двоє оперуповноважених нанесли затриманому чоловікові, який не чинив опору, удари металевим ломом по голові та тулубу, внаслідок чого він втратив свідомість. Після чого, привівши потерпілого до тями, поліцейські продовжили наносити йому удари руками та ногами по різним частинам тіла та заламувати пальці, спричиняючи сильний фізичний біль", - йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

В іншому кримінальному провадженні працівники управління патрульної поліції у Кривому Розі під час затримання нанесли двом особам, які вже перебували під повним їх контролем і не чинили опору, удари руками та ногами по різних частинах тіла. Також застосовували до затриманих сльозогінний газ. Внаслідок цього затримані отримали численні тілесні ушкодження, один із них - середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть поліцейських, які катували чоловіка, щоб змусити його зізнатися у вбивстві. Щоб приховати злочин, вони залучили завідувача одного із районних бюро судово-медичної експертизи. Судмедексперт "не виявив" у потерпілого від дій поліцейських тілесних ушкоджень.