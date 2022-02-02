Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
«Як Путін нападе, то треба захищатись». Репортаж з тренувань батальйону територіальної оборони Києва
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
ГоловнаСуспільствоПодії

Четверо поліцейських постануть перед судом за перевищення службових повноважень

Офіс Генерального прокурора вже скерував до суду обвинувальні акти.

Четверо поліцейських постануть перед судом за перевищення службових повноважень

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора передали до суду два обвинувальні акти про перевищення своїх повноважень працівниками Національної поліції.

Як повідомляє пресслужба ГПУ, такі акти склали на чотирьох правоохоронців. Їм інкримінують порушення частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у Києві двоє оперуповноважених нанесли затриманому чоловікові, який не чинив опору, удари металевим ломом по голові та тулубу, внаслідок чого він втратив свідомість. Після чого, привівши потерпілого до тями, поліцейські продовжили наносити йому удари руками та ногами по різним частинам тіла та заламувати пальці, спричиняючи сильний фізичний біль", - йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

В іншому кримінальному провадженні працівники управління патрульної поліції у Кривому Розі під час затримання нанесли двом особам, які вже перебували під повним їх контролем і не чинили опору, удари руками та ногами по різних частинах тіла. Також застосовували до затриманих сльозогінний газ. Внаслідок цього затримані отримали численні тілесні ушкодження, один із них - середньої тяжкості.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть поліцейських, які катували чоловіка, щоб змусити його зізнатися у вбивстві. Щоб приховати злочин, вони залучили завідувача одного із районних бюро судово-медичної експертизи. Судмедексперт "не виявив" у потерпілого від дій поліцейських тілесних ушкоджень.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також