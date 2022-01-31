Скандального полковника Голубана затримали у справі про масові заворушення, - ЗМІ

Передбачається, що він міг бути одним з організаторів.

У справі про підготовку масових заворушень в Україні затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в силових структурах.

Передбачається, що Голубан міг бути одним з організаторів.

"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Восток" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - розповів співроозмовник.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей".

Журналіст Юрій Бутусов також повідомив, що Голубан є одним із головних підозрюваних.

"Це просто вражаюча історія. Головним підозрюваним у спробі антидержавних заворушень, про які заявив міністр Деніс Монастирський, є колишній спецназівець Нацполіці та СБУ Юрій Голубан! Ось він на фото з сайту МВС. Також затриманий разом з ним колишній співробітник СБУ. За даними джерел "Цензор.нет", слідство МВС підозрює, що Голубан намагався передати 850 тисяч гривень особам, які нібито мали на його замовлення вчинити низку провокацій для дискредитації державної влади", - написав Бутусов у фейсбуці.

"Дуже скандальна історія, цікаво буде дізнатись деталі у суді на обранні запобіжного заходу. Якщо це не чергова сценарна постановка 95 кварталу, то справа може стати гучною. Подивимось у суді на аргументи слідства" - додав журналіст.

Нагадаємо, нагадаємо, напередодні голова МВС Денис Монастирський заявив про затримання групи людей, які планували організувати в країні масові заворушення. За його словами, заворушення мали відбуватися в столиці, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

Голубан до 1994 року проходив службу в підрозділах МВС і Служби безпеки України, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, командир роти спеціального призначення ГУНП України в Донецькій області.

У 2017 році колишній ватажок бригади бойовиків "ДНР" "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що Голубан у 2014 році воював у лавах незаконних збройних формувань проти української армії та силових структур. Сам Голубан це заперечував. Тоді ж Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді.

У березні 2017 року рота спецпризначення поліції Донецької області під командуванням Голубана зупинила на блокпосту біля Слов'янська нардепа від "Самопомочі" Володимира Парасюка і прихильників залізничної блокади на Донбасі. Між ними сталася бійка, під час якої постраждали семеро поліцейських.

Через скандал Голубана було звільнено у 2018 році. Але правової оцінки його діям та ймовірному перебуванню у лавах терористів не було дано.