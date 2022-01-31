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Зеленський доручив нагадувати громадянам про доцільність вакцинації від ковіду

"Ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання".

Зеленський доручив нагадувати громадянам про доцільність вакцинації від ковіду
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо протидії поширенню коронавірусу і зазначив, що наразі нобхідно постійно на різних рівнях нагадувати громадянам про доцільність вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що з огляду на зростання в Україні показників захворюваності на COVID-19, важливо продовжувати активну кампанію з вакцинації, адже у щеплених громадян хвороба перебігає легше. 

"У всіх комунікаціях на всіх рівнях МОЗ і всі ми маємо нагадувати громадянам, що саме вакцинація сприяє легшому перебігу захворювання", – зазначив президент.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, своєю чергою, ззначив, що минулого тижня в Україні за добу зафіксовано 37,3 тис. нових випадків захворювання. У зв’язку зі збільшенням кількості хворих зростає й навантаження на лікарів первинної ланки медицини. Наразі зайнято понад 24 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусом, що становить 34,7% від загальної кількості виділених ліжко-місць.

Водночас, якщо порівняти з попередньою хвилею захворюваності, рівень споживання кисню в медзакладах є нижчим, тобто менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані. Нижчою є й смертність від коронавірусної хвороби порівняно з минулою хвилею.

"Навантаження відчувається, але медична система витримує його", – констатував Ляшко.

Зазначається, що наразі в Україні вже зроблено 30,3 млн щеплень проти коронавірусу. Вакциновано 15,3 млн осіб, із яких 14,6 млн – двома дозами.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ зазначив, що в Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження тижневої кількості проведених щеплень від COVID-19. За тиждень з 24 по 30 січня 2022 року в Україні 448 489 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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