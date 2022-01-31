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В Ірпені електричка протаранила маршрутку, водія госпіталізували

Пасажирів в автобусі не було.

На повороті з Ірпеня на "автопарк" ввечері неділі, 30 січня, не розминулися електричка і маршрутний автобус "Богдан". 

Через ДТП рух через переїзд було заблоковано.

"Від удару автобус відкинуло на узбіччя у бетонний паркан. Водія госпіталізували, у якому стані наразі не відомо. Пасажирів у салоні маршрутки не було", – повідомив "Київ Оперативний", який виклав у соцмережах відео з місця аварії.

Поліція Київської області уточнила, що близько 22:00 в місті Ірпінь на перехресті вулиць Чкалова і Центральна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "Богдан" та електропотяга.

Правоохоронці встановили, що 47-річний водій керуючи автобусом виїхав на колії нерегульованого залізничного переїзду, внаслідок чого сталося зіткнення з електропотягом.

"На щастя, пасажирів в автобусі не було. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до місцевої лікарні. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі водія не виявлено", – повідомили в обласній поліції.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, у вересні 2021 року біля селища Калинівка на Київщини локомотив протаранив вантажівку. ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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