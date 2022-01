Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція вдячності союзникам України “Thanks friends”.

Організатором акції стала українська політична партія та громадська організація “Демократична Сокира”.

“Наша подяка – не для іноземних політиків. Наша подяка для народів Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії та Туреччини. Бо саме за гроші цих людей, платників податків – літаки з озброєнням долітають до України. Ми хочемо, щоб ці люди знали: зброя в надійних руках. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні. І хочемо, щоб наші іноземні друзі теж про це знали”, – зазначили організатори.

Учасники акції тримали у руках плакати “Thank you. “Your cool weapons warm our hearts”, “Thanks friends”, “Ukraine is not Zelensky”, “Mr Zelensky is still acting like a clown, ukrainians are still ashamed of him”.

Фото: Олександр Рудоманов

Загалом на Майдані Незалежності зібралося 200 осіб.

Фото: Олександр Рудоманов

Наприкінці учасники акції підписали банер вдячності.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Активісти подякували:

Великобританії – за понад 2000 ПТРК NLAW безкоштовно. Паралельно продає два протимінні кораблі і будує ще кілька невеликих кораблів для ВМС ЗСУ;

США – за близько 400 протитанкових комплексів Javelin та ракети до них, стрілецька зброя, загалом понад 170 тонн летального озброєння,

Туреччині, яка продала невизначену кількість (десятки) бойових дронів Bayraktar і паралельно будує для нас корвет,

Чехії – за 152-мм снаряди безкоштовно, раніше продавала БМП, САУ та кулемети,

Естонії, Латвії та Литви – за ПТРК Джавелін та ЗРК Стінгер. Литва раніше передавала велику кількість набоїв для АК, Естонія — 2400 пістолетів ПМ,

Канаді – за інформацією ЗМІ, може передати зброю для загонів Територіальної оборони. Також країна може передати нам протитанкові гранатомети Carl Gustaf, міномети та стрілецьку зброю,

Польщі – ця країна заявила, що допомога Україні буде непублічною. Поляки доволі гостро критикують Німеччину, яка блокує постачання нам зброї з інших країн,

NATO – за антиросійську позицію, підтримку України та надання окремими членами НАТО нам зброї.

Фото: Олександр Рудоманов

“Наша влада не може притомно подякувати цим країнам. Бо наша влада – це Зеленський та Єрмак – неадекватні, лицемірні та дволикі люди, з уст яких подяка звучить як докір. Саме тому ми вважаємо, що дякувати маємо саме ми, українці”, – додали організатори.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов