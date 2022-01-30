Фото: ДСНС

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Інформацію про те, що підліток провалися під лід рятувальники отримали 29 січня о 21:54.

Подія трапилась в обласному центрі на пляжі острова Монастирський.

“Після прибуття до місця події водолази-рятувальники попередньо встановили, що під час спроби купання у річці, 2 хлопців (2004 та 2004 року народження) провалилися під кригу на відстані 30 метрів від берега”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Один з них вибрався на кригу, інший підліток зник під водою.

Водолази знайшли загиблого об 11:00 30 січня на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів.

Нагадаємо, з початку 2022 року на водоймах України загинуло майже 30 осіб.

На річці Луга поблизу с. Заріччя Володимир-Волинського району на Волині виявлено тіло 14-річного хлопчика.

26 грудня на річці Південний Буг провалилися під лід та потонули двоє дітей у селищі Завалля Кіровоградської області.