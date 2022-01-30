Через вітер та сніг знеструмлено населені пункти у трьох областях

Станом на ранок неділі внаслідок ускладнення поривів вітру та сніг в Україні знеструмлено 63 населених пунктів у трьох областях.
Про це йдеться у довідці ДСНС.
У Житомирській області світла немає у 53 населених пунктах, у Хмельницькій – 7 та Закарпатській – 3.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Ввечері 29 січня розпочав роботу міжвідомчий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування.
Згідно з інформацією Укравтодору, на дорогах загального користування обмежень руху немає.