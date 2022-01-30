У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
Джонсон відвідає наступного тижня Україну
Джонсон відвідає наступного тижня Україну
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через вітер та сніг знеструмлено населені пункти у трьох областях

На дорогах загального користування обмежень руху немає.

Через вітер та сніг знеструмлено населені пункти у трьох областях
Фото: varianty.lviv.ua

Станом на ранок неділі внаслідок ускладнення поривів вітру та сніг в Україні знеструмлено 63 населених пунктів у трьох областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 53 населених пунктах, у Хмельницькій – 7 та Закарпатській – 3. 

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Ввечері 29 січня розпочав роботу міжвідомчий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування. 

Згідно з інформацією Укравтодору, на дорогах загального користування обмежень руху немає.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також