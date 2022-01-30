Через вітер та сніг знеструмлено населені пункти у трьох областях

На дорогах загального користування обмежень руху немає.

Станом на ранок неділі внаслідок ускладнення поривів вітру та сніг в Україні знеструмлено 63 населених пунктів у трьох областях.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

У Житомирській області світла немає у 53 населених пунктах, у Хмельницькій – 7 та Закарпатській – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Ввечері 29 січня розпочав роботу міжвідомчий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування.

Згідно з інформацією Укравтодору, на дорогах загального користування обмежень руху немає.