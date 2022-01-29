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Артилерійські підрозділи ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом

У них взяли участь підрозділи гаубиць “Мста-Б”.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Артилерійські підрозділи українських Збройних сил України провели тактико-спеціальне навчання неподалік адміністративної межі з Кримом.

Про це повідомили у командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.

У навчаннях взяли участь підрозділи гаубиць “Мста-Б”.

“У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій”, – наголосив командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергій Наєв.

За легендою навчань під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ. 

Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць “Мста-Б”.

Наєв додав, що українська розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою.

Нагадаємо, Росія і Білорусь проведуть у лютому спільні військові навчання під назвою "Союзна рішучість". В їхніх рамках буде "відпрацьовуватися протистоянням силам Заходу та України".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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