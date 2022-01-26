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ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, попри заперечення України

"За" проголосували 97 депутатів, "проти" – 41.

ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, попри заперечення України
Фото: assembly.coe.int

Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які оскаржувала делегація України.

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ народний депутат Олексій Гончаренко, "за" проголосували 97 депутатів, "проти" – 41.

"Із позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується", – зазначив український депутат.

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, першого дня роботи зимової сесії ПАРЄ, Україна оскаржила повноваження представників Росії через вибори в Криму. Крім української делегації, повноваження росіян у ПАРЄ оскаржив також представник Латвії Емануеліс Зінгеріс.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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