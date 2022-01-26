Рада наступного тижня піде на карантин через захворілих на ковід, – Железняк (оновлено)

За даними співрозмовників LB.ua у парламенті, "завтра Рада не буде розглядати навіть ключовий пакет законопроєктів президента щодо електронного паспорта".

Верховна Рада після відкриття сьомої сесії наступного тижня піде на карантин через велику кількість захворілих парламентарів. Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Наступний пленарний тиждень: тільки відкриття сесії, декілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина – велика кількість захворілих", – написав він.

Рішення було ухвалено за результатами засідання голів фракцій у спікера, що відбулося вранці 26 січня. За інформацією джерел LB в керівництві фінансового комітету та в "Слузі народу", "завтра Рада не буде розглядати навіть ключовий пакет законопроєктів президента щодо електронного паспорта. Питання вчора, як і інші, провалили навіть до внесення в порядок денний. Реально у нас проблема з голосами. Багато хворіють, інші в ПАРЄ. Групи не хочуть голосувати за все, що хочемо ми", – сказав співрозмовник.

Нардеп "Слуги народу" Олексій Устенко в розмові з LB підтвердив, що "відсотків 10 фракції точно відсутні в залі. Хворіють. Плюс дві делегації".

Оновлення. Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram повідомила, що станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від СН зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також хворіють 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження.

У звʼязку з цим ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила в Facebook, що розглядається питання відкриття сесії у наступний вівторок, а потім може бути робота у комітетах протягом наступних 2 тижнів, до стабілізації епідситуації.

Сьогодні вранці на пленарному засіданні зареєстрували 183 народні депутати. Це перший пленарний тиждень після перерви з 17 грудня. Наступний тиждень, попри звичайний розпорядок, також пленарний, адже він припав на початок наступної, сьомої сесії.

Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.