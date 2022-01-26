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Верховна Рада ухвалила антидопінговий законопроєкт

Документ відправлено на підпис спікеру.

Верховна Рада ухвалила антидопінговий законопроєкт
Ольга Саладуха
Фото: facebook

Верховна Рада України у другому читанні проголосувала за законопроєкт №5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті". Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп Ольга Саладуха.

Зазначимо, що після ухвалення Верховною Радою необхідні підписи спікера парламенту та президента України, після чого він набуде чинності.

Головні пункти ухваленого законопроекту:

  • уточнює функції та повноваження Національного антидопінгового центру;
  • організує допінг-контроль на основі стандартів WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства);
  • встановлює відповідальність за порушення антидопінгових правил;
  • передбачає функціонування Національної лабораторії антидопінгового контролю, яку в майбутньому сертифікує WADA.

Крім того, Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту в повному складі зареєстрував законопроєкт №5640, у якому докладно описано процес роботи антидопінгової лабораторії та формування її керівництва. Сьогодні Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт за основу.

Згідно із законопроєктом №5640, директором антидопінгової лабораторії не може бути чинний спортсмен, судима особа, посадова особа будь-якої спортивної федерації.

"Найважливіше, що в процесі підготовки цих законопроєктів Комітет провів кілька раундів переговорів з WADA і вніс у текст усі необхідні редагування.

Коли антидопінгова лабораторія запрацює, Україна більше не витрачатиме божевільних коштів на вивезення та аналіз допінг-проб за кордоном. Усі скандали, пов'язані з вживанням заборонених речовин, залишаться в минулому.

Я вдячна всім колегам, які підтримали ці законопроєкти. Сьогодні ми наблизилися до нової якості українського спорту!" – написала Саладуха.

Григорій МухінГригорій Мухін
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