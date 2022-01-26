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Клуб Англійської прем'єр-ліги призначив уже третього головного тренера за сезон

74-річний Рой Годжсон змінив звільненого італійця Клаудіо Раньєрі.

Рой Годжсон
Фото: skysports.com
Рой Годжсон
Колишній головний тренер збірної Англії Рой Годжсон очолив клуб Англійської прем'єр-ліги "Вотфорд", повідомляє пресслужба.

"ФК "Вотфорд" радий підтвердити призначення Роя Годжсона головним тренером клубу. До колишнього наставника збірної Англії приєднався його довірений помічник Рей Льюїнгтон, який так блискуче керував "шершнями" з 2002 до 2005 року.

Годжсон – найдужче відомий тим, що очолював "Трьох левів" протягом чотирирічного періоду, який включає Євро-2012, чемпіонат світу-2014 і Євро-2016, – також багато працював на клубному рівні в Англії й у всьому світі. Ласкаво просимо у Вотфорд, Рою. І з поверненням, Рею!" - йдеться в заяві.

Останнім місцем роботи 74-річного спеціаліста був лондонський клуб "Кристал Пелас", який він залишив після завершення сезону 2020/21. Тоді він повідомив, що завершує тренерську кар'єру.

На посаді головного тренера "Вотфорда" англієць змінив італійця Клаудіо Раньєрі, якого звільнили за день до цього.

Додамо, що Годжсон став уже третім головним тренером "Вотфорда" в нинішньому сезоні: крім Раньєрі, у першому колі АПЛ устиг попрацювати іспанець Хіско Муньос.

Григорій МухінГригорій Мухін
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