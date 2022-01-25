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Оголошено точну кількість загиблих і постраждалих перед матчем Кубка Африки Камерун – Комори

Влада Камеруну опублікувала офіційне комюніке.

Оголошено точну кількість загиблих і постраждалих перед матчем Кубка Африки Камерун – Комори
Фото: twitter.com/fedcomfootball

На Кубку африканських націй у тисняві перед матчем Камерун – Коморські Острови (2:1) загинули 8 людей, ще 38 постраждали, причому 7 отримали серйозні травми, передає The Athletic з посиланням на заяву влади.

За наявними даними, гру відвідали 50 тисяч людей.

Африканська конфедерація футболу (CAF) вже виступила із заявою щодо інциденту.

"CAF веде розслідування і намагається з'ясувати більше деталей про те, що сталося. Ми в постійному контакті з урядом Камеруну й оргкомітетом", - зазначає пресслужба СAF.

Нагадаємо, біля стадіону "Пауля Бія" у столиці Камеруну Яунде сталася трагедія. Натовп фанатів намагався прорватися на арену, охорона не змогла впорядкувати рух уболівальників, у результаті виникла тиснява, деякі люди попадали, знепритомніли і були затоптані.

Григорій МухінГригорій Мухін
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