"Шахтар" збирається натуралізувати ще одного бразильця

Алан Патрік може стати в нагоді збірній України на Чемпіонаті світу-2022.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Алан Патрік може піти стопами своїх одноклубників Жуніора Мораеса і Марлоса і стати громадянином України, повідомляють у програмі "Циганик LIVE".

На думку авторитетного журналіста Ігоря Циганика, натуралізація бразильця дозволить віцечемпіону вирішити деякі кадрові проблеми.

"У "Шахтарі" всерйоз розглядають можливість запропонувати Алану Патріку прийняти українське громадянство. У донецькому клубі не так багато футболістів, які можуть виходити з перших хвилин і стабільно давати результат. Цю проблему слід вирішувати", – заявив Циганик.

Зазначимо, що Патрік є гравцем "Шахтаря" з 2011 року, але неодноразово йшов у оренду до бразильських клубів. З січня 2017 року на постійній основі перебуває в Україні. Для натуралізації потрібно прожити на території України власне останні 5 років.

У поточному сезоні бразилець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 6 асистів.

Додамо, що в разі успішної натуралізації на Патріка може розраховувати і головний тренер збірної України Олександр Петраков.