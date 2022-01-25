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Перестаньте слухати нісенітницю, якщо тільки вона не від мене, - Джошуа про відмову від реваншу з Усиком

Британець вірить, що поверне паси.

Перестаньте слухати нісенітницю, якщо тільки вона не від мене, - Джошуа про відмову від реваншу з Усиком
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що він готовий узяти відступні і дозволити чемпіону світу Олександру Усику (19-0, 13 КО) провести об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

"Тільки і чую, як усі навколо говорять про те, що Ей Джей погодився взяти 15 млн і відійде вбік. Жодного контракту я не підписував, я його навіть у вічі не бачив. Перестаньте слухати нісенітницю, тільки якщо це не я.

Тільки я контролюю свою долю, я керую своїми справами. Я – розумна людина, і я приймаю зважені рішення щодо своїх подальших кроків", - наводить слова Джошуа Boxing Scene.

"Знаєте, що мене дратує в усьому цьому? Я читаю новини, які дають мої цитати, але сиджу і думаю: "Я ж не давав жодних інтерв'ю". Звідки ж людина взяла цю інформацію?

Досить слухати нісенітницю з інших джерел. Тільки коли я говоритиму, тоді ви знатимете, що цій інформації можна вірити", - зазначив британець.

Григорій МухінГригорій Мухін
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