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У Пекіні виявлено перші випадки захворювання COVID-19 у представників олімпійських делегацій

У Пекіні коронавірус виявлено в офіційних осіб.

Фото: beijing2022.cn

У столиці білої Олімпіади-2022 зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом у офіційних осіб, які прибули на змагання, повідомляє оргкомітет Ігор.

23 січня, в день відкриття олімпійських сіл, до Китаю прибули 529 осіб, задіяних у проведенні Ігор, у тому числі 153 спортсмени та представники команд. Четверо з них склали позитивні тести на коронавірус, включаючи представника спортивної делегації однієї з країн, ім'я якого поки що не розголошується.

Поки що неясно, чи ізолюватимуть людей, які з ним контактували.

Раніше COVID-19 знайшли виключно у місцевих жителів, пов'язаних із проведенням форуму.

Зимова Олімпіада пройде у Пекіні та ще двох змагальних кластерах з 4 по 20 лютого.

Україна відправить на Ігри 45 спортсменів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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