Міністр спорту розповів, що мають робити в Пекіні українські спортсмени на тлі російського прапора

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що з українською делегацією Олімпіаді-2022 обговорювали поведінку в разі провокацій з боку спортсменів Росії.

"У нас була онлайнова зустріч з усіма спортсменами та тренерами, як поводитись у ситуаціях, коли будуть провокації, як на Олімпійських іграх-2020. Усі спортсмени обізнані, вони знають, як поводитися в таких ситуаціях", - цитує Гутцайта xsport.ua.

"Вони не повинні стояти разом, коли спортсмени з Росії стоять з прапором. Щоб вони не були разом. Вони мають це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади неодноразово зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - додав олімпійський чемпіон барселонської Олімпіади-1992 в командній шаблі від збірної СНД.

Нагадаємо, Україна провела олімпійців до Пекіна.

Ігри стартують уже 4 лютого.