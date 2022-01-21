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Бразильці налякані новинами про ситуацію в Україні, - гравець "Шахтаря"

Жуніор Мораес дав відверте інтерв'ю.

Бразильці налякані новинами про ситуацію в Україні, - гравець "Шахтаря"
Жуніор Мораес
Фото: EPA/UPG

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес поділився думками про ситуацію в Україні.

34-річний натуралізований гравець збірної України відверто зізнався, що не хоче повторення військової ситуації 2014 року на території Донецької та Луганської областей.

"Ми, бразильці, налякані новинами щодо ситуації в Україні. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі подій, тому ми завжди напоготові в разі чого", — цитує Мораеса бразильський ресурс m.lance.com.br.

"Я пережив багато напружених моментів у 2014 році. Я бачив, як усе починалося, і не хочу, щоб ця ситуація повторилася. Ніхто не заслуговує на війну", - зазначив гравець "Шахтаря".

Цього сезону Мораєс зіграв в одному матчі і забив гол. Жуніор пропустив понад сім місяців через розрив хрестоподібної зв'язки коліна минулої весни.

У грудні Мораес продовжив контракт із "Шахтарем" до кінця сезону.

Нагадаємо, Жуніор виступає в чемпіонаті України з 2011 року. Першим українським клубом був донецький "Металург".

Мораес також запам'ятався своїм виступом за "Динамо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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