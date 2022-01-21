Світоліна та Костюк не змогли вийти в четвертий раунд.

У третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу обидві українки свої матчі програли.

Фото: EPA/UPG Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№17 WTA) безславно поступилася білорусці Вікторії Азаренко (№25 WTA) – 6:0, 6:2, тим самим довівши, що вона з кінця минулого року перебуває в жахливій спортивній формі.

Поєдинок тривав 1 годину і 8 хвилин.

Це була п'ята особиста зустріч між тенісистками, і в усіх перемагала Азаренко.

Огляд матчу Світоліна - Азаренко.

Тим часом Марті Костюк не має бути соромно за поєдинок з іспанкою, восьмою сіяною на турнірі Паулою Бадосою Хіберт.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк

Українка відчайдушно боролася, але все ж таки змушена була визнати свою поразку в трьох сетах - 2:6, 7:5, 4:6.

Поєдинок тривав 2 години і 21 хвилину.

Огляд поєдинку Костюк - Хіберт.

Зазначимо, що Костюк продовжить виступ на турнірі в парному розряді разом з Даяною Ястремською.

Завтра українкам у другому колі доведеться битися з інтернаціональним дуетом Жасмін Паоліні (Італія)/Хезер Вотсон (Велика Британія).