Люди з Близького Сходу готові профінансувати бій Ф'юрі з Усиком за звання абсолютного чемпіона, - промоутер

Копромоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) Боб Арум повідомив, що на нього вийшли представники Близького Сходу з пропозицією профінансувати поєдинок між Циганським Королем і чемпіоном світу за версіями WBA, IBF і WBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

"Це повний хаос. Те, що відбувається, це просто обіцянки Близького Сходу. Вони хочуть провести бій між Ф'юрі й Усиком, але ми ще не знаємо, чи відійде Ділліан Вайт убік. До того ж це люди, з якими в нас немає жодних домовленостей", - цитує Арума talksport.com.

"Це складна ситуація, але сподіваюся, все вирішитися в п'ятницю під час промоутерських торгів. Я гадки не маю, хто ці люди і чого вони домагаються. Поки що нічого незрозуміло. Усе, що я знаю, - у Тайсона Ф'юрі укладено контракт з Queensberry Френка Воррена та Top Rank. Ніхто не говорив з нами про викуп прав або наш дозвіл організувати бій Тайсона", - додав промоутер.

Нагадаємо, промоутер Ентоні Джошуа та Вайта Едді Гірн повідомив, що його клієнти готові надати можливість Усику та Ф'юрі провести поєдинок.