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Я завжди прославлятиму Україну, - Усик

Олександр в інтерв'ю торкнувся деяких політичних питань.

Я завжди прославлятиму Україну, - Усик
Олександр Усик
Фото: Spiegel

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Маші Єфросініної розповів про своє ставлення до політичних питань.

"Мене дістало, коли мені ставлять ті самі дурні питання, до яких я стосунку не маю. Це просто для того, щоб більше подивилися, привернути увагу, відволікти увагу від мене. У мене є різні люди для спілкування, і є два хлопці, які працюють на країну, і вони кажуть, що це навмисно підлаштовано.

Але я розвиватиму свою країну, я всіляко її прославлятиму з прапором і гімном, скрізь про це говоритимемо, тому що я народився в цій країні", - зазначив Усик.

Григорій МухінГригорій Мухін
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