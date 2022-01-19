Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу Маші Єфросініної розповів про своє ставлення до політичних питань.

"Мене дістало, коли мені ставлять ті самі дурні питання, до яких я стосунку не маю. Це просто для того, щоб більше подивилися, привернути увагу, відволікти увагу від мене. У мене є різні люди для спілкування, і є два хлопці, які працюють на країну, і вони кажуть, що це навмисно підлаштовано.

Але я розвиватиму свою країну, я всіляко її прославлятиму з прапором і гімном, скрізь про це говоритимемо, тому що я народився в цій країні", - зазначив Усик.