Володимир Кличко жорстко відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у вживанні допінгу

Фото: Sky Sports Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко у своєму Twitter прокоментував висловлювання чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) щодо чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Олександра Усика (19-0, 13 KO).

Нагадаємо, британець обізвав українця "напханим стероїдами середньоваговиком".

"Ти живеш у скляному будинку, і комусь треба забрати в тебе каміння. Не так давно перед нашим з тобою поєдинком твій тест був позитивним. Будь-хто може це знайти в гуглі. Тримай себе в руках", - написав Кличко-молодший.