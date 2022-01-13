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Володимир Кличко жорстко відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у вживанні допінгу

Українець пригадав британцю неприємний епізод.

Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі
Фото: Sky Sports
Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко у своєму Twitter прокоментував висловлювання чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) щодо чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Олександра Усика (19-0, 13 KO).

Нагадаємо, британець обізвав українця "напханим стероїдами середньоваговиком".

"Ти живеш у скляному будинку, і комусь треба забрати в тебе каміння. Не так давно перед нашим з тобою поєдинком твій тест був позитивним. Будь-хто може це знайти в гуглі. Тримай себе в руках", - написав Кличко-молодший.

Григорій МухінГригорій Мухін
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