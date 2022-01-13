Володимир Кличко жорстко відповів Ф'юрі, який звинуватив Усика у вживанні допінгу

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко у своєму Twitter прокоментував висловлювання чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) щодо чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Олександра Усика (19-0, 13 KO).
Нагадаємо, британець обізвав українця "напханим стероїдами середньоваговиком".
"Ти живеш у скляному будинку, і комусь треба забрати в тебе каміння. Не так давно перед нашим з тобою поєдинком твій тест був позитивним. Будь-хто може це знайти в гуглі. Тримай себе в руках", - написав Кличко-молодший.
@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa— Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022