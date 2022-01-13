Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"

"Дженоа" все глибше опускається в турнірній таблиці Серії А, і прихід Андрія Шевченка до генуезького клубу не вирівняв крену.

Якщо результати команди не покращаться найближчим часом, боси "грифонів" мають намір повернутися до питання відставки екскерманича збірної України. Зазначають, що в разі звільнення Шевченка команду може очолити Давіде Баллардіні чи Роландо Маран.

За інформацією Tuttomercatoweb, за достроковий розрив контракту з українським фахівцем "Дженоа" має виплатити тренерському штабу близько 20 млн євро.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під керівництвом нового наставника генуезці тричі зіграли внічию і зазнали шести поразок у Серії А, опустившись на передостаннє місце в турнірній таблиці.

Шевченко залишиться на своїй посаді як мінімум до матчу Кубка Італії проти "Мілана", який відбудеться сьогодні.