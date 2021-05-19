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Андрій Шевченко став амбасадором Серії А

У Лізі пам'ятають і шанують українця.

Андрій Шевченко став амбасадором Серії А
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Серія A на своєму офіційному сайті оголосили про проєкт "Посли Serie A", команди чемпіонів, які зробили Серію A великою і які будуть представляти італійський футбол на заходах, організованих Lega Serie A.

Одним з таких амбасадорів став головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Компанію українцю склали ще 7 колишніх легендарних футболістів ліги: Венсан Кандела, Франческо Тотті, Лука Тоні, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Крістіан Вієрі і Джанлука Дзамбротта.

Шевченко в Серії А виступав за "Мілан" з 1999 по 2006 рік і у 2008-2009 роках. На рахунку українця - 127 голів у 226 матчах чемпіонату Італії.

З Rossoneri Шевченко виграв усі італійські трофеї, а також Лігу чемпіонів-2002/03. У складі міланського клубу Шевченко 2004 роцку став володарем "Золотого м'яча" за версією France Football.

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