Андрій Шевченко став амбасадором Серії А

Серія A на своєму офіційному сайті оголосили про проєкт "Посли Serie A", команди чемпіонів, які зробили Серію A великою і які будуть представляти італійський футбол на заходах, організованих Lega Serie A.

Одним з таких амбасадорів став головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Компанію українцю склали ще 7 колишніх легендарних футболістів ліги: Венсан Кандела, Франческо Тотті, Лука Тоні, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Крістіан Вієрі і Джанлука Дзамбротта.

Шевченко в Серії А виступав за "Мілан" з 1999 по 2006 рік і у 2008-2009 роках. На рахунку українця - 127 голів у 226 матчах чемпіонату Італії.

З Rossoneri Шевченко виграв усі італійські трофеї, а також Лігу чемпіонів-2002/03. У складі міланського клубу Шевченко 2004 роцку став володарем "Золотого м'яча" за версією France Football.