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ГоловнаСпорт

"Олександрія" оголосила ім'я нового головного тренера

Юрій Гура став біля керма "оленів".

Юрій Гура
Фото: ФК "Олександрія"
Юрій Гура

Юрій Гура змінив біля керма "Олександрії" Володимира Шарана, повідомляє клубна пресслужба.

44-річний Гура є уродженцем міста Олександрії та працює в структурі однойменного клубу з літа 2014 року. У числі його досягнень є срібна медаль Другої ліги з "УкрАгроКомом" з подальшим виходом в Першу лігу.

Відзначимо, що ФК "Олександрія" отримав нову назву в липні 2014 року, після об'єднання саме з ПФК "УкрАгроКом".

Відзначимо, що сезон-2020/2021 видався для "Олександрії" не зовсім вдалим. Команда завершила його на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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