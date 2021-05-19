"Олександрія" оголосила ім'я нового головного тренера

Фото: ФК "Олександрія" Юрій Гура

Юрій Гура змінив біля керма "Олександрії" Володимира Шарана, повідомляє клубна пресслужба.

44-річний Гура є уродженцем міста Олександрії та працює в структурі однойменного клубу з літа 2014 року. У числі його досягнень є срібна медаль Другої ліги з "УкрАгроКомом" з подальшим виходом в Першу лігу.

Відзначимо, що ФК "Олександрія" отримав нову назву в липні 2014 року, після об'єднання саме з ПФК "УкрАгроКом".

Відзначимо, що сезон-2020/2021 видався для "Олександрії" не зовсім вдалим. Команда завершила його на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ.