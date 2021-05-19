Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
ГоловнаСпорт

Клубний чемпіон України з волейболу залишає національну першість заради участі в чемпіонаті Польщі

"Барком-Кажани" йдуть з першості України.

&quot;Барком-Кажани&quot;
Фото: "Барком-Кажани"
"Барком-Кажани"

На засіданні учасників PlusLiga, Вищої ліги Чемпіонату Польщі з волейболу, було прийнято рішення про включення до складу львівських "Барком-Кажанів", повідомляє sportarena.com.

За рішення проголосували 12 присутніх, двоє утрималися.

Львів'яни вже з наступного сезону виступатимуть у першості Польщі, якщо їм вдасться пройти процедуру ліцензування, виконавши ряд вимог.

Керівництво "Барком-Кажанів" вирішило покинути вітчизняний чемпіонат через його слабкий рівень. Львівський клуб - чинний чемпіон України, який не програв жодного сету в плей-оф.

У попередньому сезоні львівський клуб також виступав у міжнародному Кубку ЄКВ, де на стадії 1/8 фіналу поступився австро-німецькій команді "Гіпо Тіроль Альпен".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також