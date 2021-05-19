Клубний чемпіон України з волейболу залишає національну першість заради участі в чемпіонаті Польщі

Фото: "Барком-Кажани" "Барком-Кажани"

На засіданні учасників PlusLiga, Вищої ліги Чемпіонату Польщі з волейболу, було прийнято рішення про включення до складу львівських "Барком-Кажанів", повідомляє sportarena.com.

За рішення проголосували 12 присутніх, двоє утрималися.

Львів'яни вже з наступного сезону виступатимуть у першості Польщі, якщо їм вдасться пройти процедуру ліцензування, виконавши ряд вимог.

Керівництво "Барком-Кажанів" вирішило покинути вітчизняний чемпіонат через його слабкий рівень. Львівський клуб - чинний чемпіон України, який не програв жодного сету в плей-оф.

У попередньому сезоні львівський клуб також виступав у міжнародному Кубку ЄКВ, де на стадії 1/8 фіналу поступився австро-німецькій команді "Гіпо Тіроль Альпен".