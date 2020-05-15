Волейбольный чемпион Украины подал заявку на участие в чемпионате Польши

Чемпион Украины последних двух сезонов - волейбольный клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в чемпионате Польше, сообщает Przeglad Sportowy.

Помимо львовской команды аналогичную заявку на участие в следующем сезоне ПлюсЛиги подал и немецкий клуб Berlin Recycling Volleys, уточняет издание.

Данные запросы украинского и немецкого клубов вскоре будет рассмотрено Наблюдательным советом PlusLiga.

Отметим, что за 20-летнюю профессиональную историю ПлюсЛиги ни одна команда из-за пределов Польши не участвовала в национальном первенстве. Хотя, запросы такие PlusLiga неоднократно получала, в основном, от команд Чехии и Словакии.

Директор департамента связи польской волейбольной лиги Камиль Складовски подтвердил информацию о заявке "Барком-Кажаны".

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь. Но из-за пандемии коронавируса сложно представить расширение чемпионата и включение в него команд, которые находятся не в Польше. Но никогда не говори никогда", - цитирует функционера издание.

В свою очередь, экс-наставник львовской команды Ян Сух считает, что "Барком-Кажанам" нужно разрешить играть в чемпионате Польши.

"Я за то, чтобы "Барком" играл в ПлюсЛиге. Давайте дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером "Баркома", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши.

В Украине эта команда не имеет равных, поэтому они хотели бы попробовать свои силы в нашем чемпионате. У них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить больше 2 тыс. зрителей, и очень организованный клуб", - аргументированно заявил польский специалист.