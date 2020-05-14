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Глава UFC назвал условия проведения реванша Нурмагомедов - Макгрегор

Их "всего" два.

Глава UFC назвал условия проведения реванша Нурмагомедов - Макгрегор
Дэна Уайт
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Президент крупнейшей в мире организации ММА - UFC Дэна Уайт рассказал, при каких условиях состоится матч-реванш действующего чемпиона организации в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Это, по словам 50-летнего американца, произойдет, если россиянин победит американца Джастина Гейджи в поединке, который предполагается провести в сентябре, а ирландец летом одержит победу в бою с соперником, имя которого в настоящий момент неизвестно.

"Очевидно, что бой Гейджи и Хабиба состоится. Вероятно, это будет в сентябре.

Также мы выясним, что ожидает Конора. Он, вероятно, проведет бой летом, потом у нас будет поединок Хабиб - Гейджи в сентябре, и тогда назначим бой (с Макгрегором, - прим. LB.ua) победителю", - поделился планами Уайт в шоу Tim & Sid на Sportsnet.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив удушающий прием в 4-м раунде.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Фото: Энтони Кауси
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

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