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На турнире по смешанным единоборствам UFC 249 бойцу зашили лицо после жуткой травмы

Нико Прайс получил жуткую гематому во время боя.

На турнире по смешанным единоборствам UFC 249 бойцу зашили лицо после жуткой травмы
Нико Прайс
Фото: ММА Junkie

Накануне в американском Джексонвилле (штат Флорида) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249.

Турнир прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Наряду с большим количеством других поединков встретились два бойца – бразилец Висенте Луке (19 побед, 7 поражений и 1 ничья) и американец Нико Прайс (14 побед и 5 поражений), которые бились в полусредней весовой категории.

Поединок завершился в третьем раунде победой считавшегося фаворитом Луке техническим нокаутом.

Отметим, что для американца бой на Родине (Нико - уроженец Флориды) не прошел бесследно, в прямом смысле.

После того, как южноамериканец отправил соперника в нокдаун, у Прайса над глазом быстро начала расти гематома и врач был вынужден остановить поединок.

После боя 30-летний американский боец был доставлен в больницу, откуда он опубликовал фото своего жуткого лица после того, как ему наложили швы.

В поединке основного карда также прошел поединок в тяжелом весе между камерунцем Франсисом Нганну и суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

Нганну понадобилось лишь 19 секунд, чтобы нокаутировать соперника – Франсис поймал соперника левым боковым ударом, после чего добил его.

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