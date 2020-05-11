Накануне в американском Джексонвилле (штат Флорида) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 249.
Турнир прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Наряду с большим количеством других поединков встретились два бойца – бразилец Висенте Луке (19 побед, 7 поражений и 1 ничья) и американец Нико Прайс (14 побед и 5 поражений), которые бились в полусредней весовой категории.
Поединок завершился в третьем раунде победой считавшегося фаворитом Луке техническим нокаутом.
Отметим, что для американца бой на Родине (Нико - уроженец Флориды) не прошел бесследно, в прямом смысле.
После того, как южноамериканец отправил соперника в нокдаун, у Прайса над глазом быстро начала расти гематома и врач был вынужден остановить поединок.
NIKO PRICE'S EYE 😳— ESPN (@espn) May 10, 2020
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После боя 30-летний американский боец был доставлен в больницу, откуда он опубликовал фото своего жуткого лица после того, как ему наложили швы.
Put me in coach I’m good #ufc249 #imgood #battlewounds pic.twitter.com/l61g2ect5d— Niko Price (@Nikohybridprice) May 10, 2020
Нганну понадобилось лишь 19 секунд, чтобы нокаутировать соперника – Франсис поймал соперника левым боковым ударом, после чего добил его.