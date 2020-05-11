Фото: fcbarcelona.cat Самюэль Юмтити

Центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки на клубной базе, сообщается на официальном сайте "блаугранас".

У француза диагностировали повреждение правой голени. Это произошло уже на второй день после того, как "Барселона" возобновила тренировки.

О сроках восстановления уроженца столицы Камеруна - Яунде станет объявлено позже.

Второй гранд испанского футбола – "Реал" также несет потери перед рестартом сезона.

Фото: AS Лука Йович

Форвард "бланкос" Лука Йович получил травму во время домашней тренировки. У игрока был диагностирован внесуставный перелом пяточной кости правой стопы. Травму подтвердил его отец.

"Это ужасно. Новость для нас стала сюрпризом. Мы этого не ожидали. Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль. Но кто знал, что это будет столь серьезно? Он старался привести себя в лучшие кондиции, но случилось то, что случилось. Пока нет понимания о сроках, нужно провести более подробное обследование, чтобы узнать, насколько Лука выбыл", - цитирует Милана Йовича AS.

А тем временем, "Барселона" показала, как прошла одна из тренировок команды после паузы.