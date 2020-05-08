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ГлавнаяСпорт

"Интер" и "Милан" представили проект новой арены стоимостью в 1 млрд евро

От легендарного "Сан-Сиро" собираются оставить только остов.

Фото: интер

Миланские клубы "Интер" и "Милан" представили совместный проект строительства нового стадиона и парка развлечений в районе "Сан-Сиро", сообщается этими клубами на официальных сайтах.

Фото: интер

Арена потеряет в вместимости порядка 20 тыс. (с нынешних 80 018) и будет расположена неподалеку от старого стадиона "Джузеппе Меацца", от которого в перспективе оставят только нижний ярус трибун, чтобы использовать в качестве части спортивно-развлекательного кластера.

Фото: интер

Также рядом с новой ареной миланских клубов будет создана зеленая зона площадью 106 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составит около 1 млрд евро.

Фото: интер

Напомним, стадион "Сан-Сиро", впоследствии получивший название "Джузеппе Меацца" в честь чемпиона мира 1934 и 1938 годов, был открыт в сентябре 1926 года.

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