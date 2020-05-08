Тайсону предложили 20 млн долларов за участие в бою на голых кулаках

Президент промоушена кулачных боев (BKFC) Дэвид Фельдман обратился с конкретным предложением к бывшему абсолютному чемпиону мира в хэвивейте Майку Тайсону с целью привести его в организацию.

"Несмотря на то, что мы сделали гарантированное предложение в размере 20 млн долл. для Майка за поединок в BKFC, мы открыты для множества различных вариантов того, как мы можем поработать вместе. Интерес, который вызвало видео с тренировкой Майка, а также его желание поучаствовать в благотворительных поединках побудили нас сделать ему такое предложение", - цитирует главу BKFC MMAfighting.com.

При этом Фельдман отметил, что он сделал Тайсону предложение с возможностью выбора оппонента из списка тех, кто в настоящее время числится в организации.

Ранее 53-летний Тайсон объявил, что готовится провести несколько боев в благотворительных целях.

Позже американский боксер, который завершил карьеру в 2005 году, выложил в "Инстаграм" видео своей тренировки.