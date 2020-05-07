Футболист сборной Украины рассказал о первых тренировках в Италии в условиях пандемии коронавируса

27-летний полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об особенностях тренировок в клубе во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

"Тренируемся группами. Нас собирают по шесть человек. Поле разделено на шесть частей, поэтому никто не пересекается. У каждого футболиста по два мяча, мы ими не меняемся. Все тщательно дезинфицируется, за этим строго следят. На базе мы никуда не заходим. Даже в душ. Приехали, на улице переоделись, вышли на поле. Никакого массажа - все контакты запрещены. У каждого по два комплекта формы, мы сами все стираем. У каждого своя вода. По сути, ты работаешь один, только по команде тренеров, которые тебя контролируют. Когда идет беговая работа, то шестерка делится на две части, и мы втроем, на расстоянии друг от друга, бегаем вокруг поля. Все очень строго и организованно", - цитирует Руслана zbirna.com.

При этом украинец отметил, что удары по воротам, включая штрафные удары, пока, отрабатывать запрещено.

"Нет, по воротам никто пока не бьет. У нас есть специальная натянутая сетка. Бьешь в нее - отрабатываешь передачи, прием, смену направления и так далее. Передач между собой пока нет. Повторюсь, нам запрещено обмениваться мячами", - подчеркнул Малиновский.

Напомним, на прошлой неделе правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки с 4 мая.