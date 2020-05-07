Коронавирус мог появиться в Швеции еще в ноябре прошлого года, - Daily Mail

Государственный эпидемиолог полагает, что вирус мог быть у туристов из китайского Уханя.

Стдельные случаи заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Швеции могли появиться еще в ноябре прошлого года - у туристов из китайского Уханя.

Об этом рассказал государственный эпидемиолог сраны Андерс Тегнелл, передает Daily Mail.

"Я думаю, что могли быть отдельные случаи среди путешественников из города Ухань, которые находились там в ноябре-декабре прошлого года", - отметил Тегнелл.

Он привел пример, что во Франции недавно перепроверили старые образцы, отобранные у пациентов с пневмонией, и обнаружили, что у одного из них был COVID-19 по состоянию 27 декабря, то есть за несколько дней до официального сообщения Китая о вспышке заболевания и почти за месяц до того, как французское правительство зафиксировало первые случаи заражения.

Тем не менее, по словам Тенгелла, сейчас проведение тестирования тех, кто мог заразиться коронавирусом в 2019 году, неактуально и может стать излишней нагрузкой на систему здравоохранения.

Напомним, о первом официальном случае коронавируса в Швеции сообщили в конце января. Инфицированная женщина накануне посетила китайский Ухань, и после прибытия в Швецию у нее появились симптомы заболевания. Она обратилась в больницу.

2 мая в больнице Стокгольма от осложнений после COVID-19 умер гражданин Украины.

Жестких ограничительных мер для нераспространения коронавируса в Швеции не вводили.