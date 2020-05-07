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В США выявили новый воспалительный синдром

Предполагают, что он связан с COVID-19.

В США выявили новый воспалительный синдром
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В США выявили несколько десятков случаев необычного воспалительного синдрома у детей. Врачи предполагают, что он является смертельно опасным и может быть связан с коронавирусом.

В общей сложности около 25 детей с подобными заболеваниями были приняты больницу Детского медицинского центра им. Коэна в Нью-Йорке в последние недели с симптомами, варьирующимися от покрасневших языков до расширенных коронарных артерий.

The New York Times отмечает, что пока ни один ребенок от нового синдрома не погиб, хотя некоторые из пациентов были помещены в реанимацию и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Специалисты уже назвали этот синдром "детским мультисистемным воспалительным". При этом, однако, симптомы очень похожи синдром Кавасаки.

По словам врачей, данный синдром выражается в воспалении крупных сосудов и начинается постепенно. Несколько дней или даже недель держится температура, потом появляется сыпь и одышка.

Чаще всего этим синдромом страдают дети от двух до десяти лет. При этом обычно никаких сопутствующих и хронических заболеваний у них не выявляют.

Медики Франции и Великобритании уже сообщили, что некоторые дети, поступающие к ним в больницу с тяжелым воспалительным синдромом, имеют положительный результат теста на коронавирус. Тем не менее британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что никаких явных доказательств связи между данным синдромом и COVID-19 нет.

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