ВОЗ назвала "вполне реальным" риск возврата жесткого карантина

В мире около 200 стран и территорий, где выявили вирус

Всемирная организация здравоохранения предупредила о "вполне реальном" возвращении к жесткому карантину в связи с коронавирусом.

Об этом говорится в твиттере организации.

"Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно", - заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

По его мнению, лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

"Теперь у нас есть возможность заложить основы для устойчивых систем здравоохранения в Европе и Африке на земном шаре", - отметил он.

Напомним, 2 мая ВОЗ продолжила действие глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом. Организация призвала страны мира продолжать помогать уязвимым к пандемии государствам.

По последним данным, в мире около 200 стран и территорий, где выявили вирус. По количеству инфтцированных Украина занимает 35-е место.