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​В России покончил с собой 52-летний миллиардер

Состояние Босова в 2020 году оценивалось в $1,1 млрд.

​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Дмитрий Босов
Фото: РИА Новости

Крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек" Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых погибшего.

"Это правда, Босова нет в живых", - сказал один из собеседников.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. По словам собеседника, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Дмитрий Босов - крупнейший акционер и глава совета директоров группы "Аллтек", контролирующий группу "Сибантрацит", мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь". "Аллтеку" принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Журнал Forbes 6 мая в режиме реального времени оценивал состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.

В начале апреля Босов уволил своего бизнес-партнера по компании "ВостокУголь" и члена совета директоров "Сибантрацита" Александра Исаева. В качестве причины увольнения Исаева и расторжения с ним взаимоотношений пресс-службы компаний назвали "вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации". Позднее стало известно, что Исаев также лишился доли в "ВостокУгле". После этого он подал иск о защите деловой репутации против компаний Босова.

"Сибантрацит" - генеральный спонсор "Ночной хоккейной лиги", Босов играл в составе ее сборной. Вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Босов также играл в любительской хоккейной команде "Спортима".

Напомним, 1 мая в оккупированном Крыму умер назначенный Москвой "вице-премьер" оккупационного правительства Павел Королев. 22 апреля в Крыму был найден мертвым заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Ему было 47 лет.

В феврале бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) Виктор Свиридов застрелился в зале суда. Его обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей.

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