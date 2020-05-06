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Ломаченко и Усик снялись в российском фильме, где назвали украинцев и россиян "одним народом"

Лента посвящена "вере, дружбе, братьям во Христе" спортсменам из РФ и Украины. 

Ломаченко и Усик снялись в российском фильме, где назвали украинцев и россиян "одним народом"
Усик и Ломаченко
Фото: isport.ua

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском документальном ильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне "один народ", пишет "BBC Украина".

В ленте рассказывается "о вере, дружбе, братьях во Христе" спортсменов из России и Украины, которые в "нелегкое время для канонической православной церкви Украины" остаются преданными Богу, вере и Отчизне. 

Ломанченко рассказывал о том, что у него много друзей, родственников и соперников в РФ.

"Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с моей страной. Это не укладывается в моей голове. По сути мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, для меня не было понятия Россия, Украина, Беларусь, что это другие люди, что это другая страна, границы какие-то. Я все время думал, что мы - единый народ, что православные христиане все", - заявил боксер. 

Усик рассказывал о своей дружбе с разными городами и странами, и что ему не так важно, какой они национальности. 

"Мы с парнями, которые живут в Москве, тренировались, ели кашу из одной миски, пили чай из одной чашки. А сейчас видите, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с человеком? Я буду продолжать с ним дружить. Мне все равно, что меня хейтят", - сказал он. 

В фильме показывали церковную службу в российском монастыре Корсунский Князь-Владимирский мужской пустыне и в украинской Киево-Печерской Лавре. Также авторы фильма цитируют митрополита УПЦ МП Онуфрия, который говорил о том, что национализм приводит к внутренней войне. 

Кроме Усика и Ломаченко, в фильме снялись два спортсмена - боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Оба из России.

Напомним, что в январе в Instagram украинского боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко появилось видео, "прославляющее силу православного духа", на котором присутствуют российские спецназовцы.

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