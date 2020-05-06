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Facebook удалил около 100 связанных с Россией учетных записей

Их контент публиковался минимум на 10 языках. 

Facebook удалил около 100 связанных с Россией учетных записей
Фото: Телеканал 24

В апреле компания Facebook из-за недопустимого поведения пользователей удалила более сотни связанных с Россией страниц и учетных записей. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на заявление компании. 

Были удалены 46 страниц, 91 учетная запись, две группы и одна учетная запись Instagram. Их контент публиковался на русском, английском, немецком, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском, испанском языке и фарси.  

Эксперты обнаружили недопустимую активность, связанную з физлицами в России, на Донбассе и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront. 

В целом за апрель Facebook удалил 732 учетные записи, 162 аккаунта в Instagram, 793 страницы и 200 групп.

Напомним, что в феврале компания Facebook удалила сеть аккаунтов, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. 

Сеть была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран. 

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