Facebook удалил около 100 связанных с Россией учетных записей

Их контент публиковался минимум на 10 языках.

В апреле компания Facebook из-за недопустимого поведения пользователей удалила более сотни связанных с Россией страниц и учетных записей. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на заявление компании.

Были удалены 46 страниц, 91 учетная запись, две группы и одна учетная запись Instagram. Их контент публиковался на русском, английском, немецком, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийском, испанском языке и фарси.

Эксперты обнаружили недопустимую активность, связанную з физлицами в России, на Донбассе и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront.

В целом за апрель Facebook удалил 732 учетные записи, 162 аккаунта в Instagram, 793 страницы и 200 групп.

Напомним, что в феврале компания Facebook удалила сеть аккаунтов, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине.

Сеть была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран.