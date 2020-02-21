Юбилей Apple iPad: интересные и малоизвестные факты о планшете

Чего не знают пользователи о планшете iPad
Малоизвестные факты об Apple iPad:
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Идея создания портативного планшетного компьютера возникла у сотрудников корпорации в 1988 году – во время конкурса на самую оригинальную и интересную задумку ПК для пользователей из будущего.
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На зарядку iPad в год уходит не больше 1 американского доллара. Экспериментальным путем удалось выяснить, что на полный цикл зарядки устройства (от 0 до 100%) за 12 месяцев уходит примерно 12 кВт/ч электроэнергии. С учетом актуальной цены электричества в Украине затраты на обслуживание планшета не превышают 25 гривен.
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iPad побил все рекорды сразу же после официального поступления в продажу в 2010 году. За первые сутки было реализовано свыше 300000 устройств. Впрочем, впечатляющая цифра меркнет на фоне того, что за последующие 30 дней планшеты оказались в собственности более чем 1 миллиона пользователей.
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Сотрудники 95-97% организаций из списка Fortune 500 в своей повседневной деятельности используют iPad. Планшет применяют для деловой переписки, базовых рабочих задач, общения с сотрудниками внутри предприятий.
Это интересно: Fortune 500 – ежегодный топ крупнейших американских предприятий. Формируется на основе чистого общего дохода за определенный период времени.
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Для владельцев Айпадов шьют эксклюзивную одежду. Самый яркий пример – пуловер PADX-1 LEDGE со специальным слотом вместо стандартного кармана.
Еще два интересных факта: для публикации первого твита Папа Римский Бенедикт XVI выбрал именно iPad, а сыну Михаила Саакашвили с помощью iPad удалось стать мировым рекордсменом по скорости набора английского алфавита. Парень смог напечатать все буквы в правильном порядке всего за 5,26 секунды.