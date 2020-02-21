Юбилей Apple iPad: интересные и малоизвестные факты о планшете

Чего не знают пользователи о планшете iPad

Малоизвестные факты об Apple iPad:

Идея создания портативного планшетного компьютера возникла у сотрудников корпорации в 1988 году – во время конкурса на самую оригинальную и интересную задумку ПК для пользователей из будущего.

На зарядку iPad в год уходит не больше 1 американского доллара. Экспериментальным путем удалось выяснить, что на полный цикл зарядки устройства (от 0 до 100%) за 12 месяцев уходит примерно 12 кВт/ч электроэнергии. С учетом актуальной цены электричества в Украине затраты на обслуживание планшета не превышают 25 гривен.

iPad побил все рекорды сразу же после официального поступления в продажу в 2010 году. За первые сутки было реализовано свыше 300000 устройств. Впрочем, впечатляющая цифра меркнет на фоне того, что за последующие 30 дней планшеты оказались в собственности более чем 1 миллиона пользователей.