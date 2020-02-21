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Юбилей Apple iPad: интересные и малоизвестные факты о планшете

27 января 2020 года Apple iPad исполнилось 10 лет.

В честь события – подборка интересных фактов об iPad 2019 года выпуска, а также о других моделях планшетного компьютера.

Чего не знают пользователи о планшете iPad

Малоизвестные факты об Apple iPad:

  • Идея создания портативного планшетного компьютера возникла у сотрудников корпорации в 1988 году – во время конкурса на самую оригинальную и интересную задумку ПК для пользователей из будущего. 

  • На зарядку iPad в год уходит не больше 1 американского доллара. Экспериментальным путем удалось выяснить, что на полный цикл зарядки устройства (от 0 до 100%) за 12 месяцев уходит примерно 12 кВт/ч электроэнергии. С учетом актуальной цены электричества в Украине затраты на обслуживание планшета не превышают 25 гривен. 

  • iPad побил все рекорды сразу же после официального поступления в продажу в 2010 году. За первые сутки было реализовано свыше 300000 устройств. Впрочем, впечатляющая цифра меркнет на фоне того, что за последующие 30 дней планшеты оказались в собственности более чем 1 миллиона пользователей. 

  • Сотрудники 95-97% организаций из списка Fortune 500 в своей повседневной деятельности используют iPad. Планшет применяют для деловой переписки, базовых рабочих задач, общения с сотрудниками внутри предприятий. 

Это интересно: Fortune 500 – ежегодный топ крупнейших американских предприятий. Формируется на основе чистого общего дохода за определенный период времени.

  • Для владельцев Айпадов шьют эксклюзивную одежду. Самый яркий пример – пуловер PADX-1 LEDGE со специальным слотом вместо стандартного кармана. 

Еще два интересных факта: для публикации первого твита Папа Римский Бенедикт XVI выбрал именно iPad, а сыну Михаила Саакашвили с помощью iPad удалось стать мировым рекордсменом по скорости набора английского алфавита. Парень смог напечатать все буквы в правильном порядке всего за 5,26 секунды. 

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