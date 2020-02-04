В Google заявили о случайной рассылке личных видео пользователей незнакомцам

Компания Google сообщила о рассылке личных видео пользователей Google photo незнакомцам. По словам ее представителей, нарушение конфиденциальности коснулось небольшого количества пользователей, пишет The Verge.

Услуга Google Takeout позволяет загружать свои данные, но из-за технической неполадки между 21 и 25 ноября 2019 года некоторые пользователи получили видео чужих людей.

Компания разослала оповещения об утечке личной информации, не указав, какое количество людей она затронула. В 9to5Google сообщили, что пострадали менее 0,01 процента пользователей Google Фото, использовавших Takeout.

В СМИ добавили, что у Google Фото более 1 миллиарда пользователей, поэтому даже небольшой процент повлиял на значительное количество людей.

"Эти пользователи могли получить либо неполный архив, либо видео, а не фотографии, которые не принадлежали им. Мы исправили основную проблему и провели углубленный анализ, чтобы предотвратить повторение этой проблемы. Нам очень жаль, что это произошло", – заявил представитель Google.

Фото: theverge.com

Напомним, в декабре 2019 на одном из хакерских форумов опубликовали базу данных, в которой находилась личная информация о более 267 млн пользователей Facebook.