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Тростянецкий спиртзавод строит первую в Украине выпарную установку Новости компаний

В Украине нет аналогов этой технологии. 

Тростянецкий спиртзавод строит первую в Украине выпарную установку
Фото: vlasno.info

На сегодняшний день в Украине много спиртовых предприятий столкнулись с проблемой переработки барды. И именно Тростянецкий спиртзавод первый взялся за решение этого вопроса, в частности, с помощью модернизации производства и строительства выпарной установки. 

Об этом говорится в сюжете ТРК "Вінниччина". 

Некоторое время между жителями Тростянца и Государственным предприятием "Тростянецкий спиртовый завод" был определенный конфликт. Люди сетовали на ощутимый запах. По их словам, причина, якобы, из-за деятельности завода. Люди требовали, чтобы проблема была решена. Именно поэтому предприятие пошло им на встречу и совершило определенные действия для устранения проблемы. 

И вот — исторический момент не только для Тростянца, а и для всего государства. На предприятии презентовали и дали старт строительству первой в Украине выпарной установки. Ее разработчик — Сергей Цыганков, доктор технических наук в Институте пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины. Он заявляет, что технология прогрессивная, на уровне мировых образцов, а отдельные детали — ноу-хау института.

В Украине аналогов установке нет. Переработка барды с помощью выпарной установки делает субстанцию более концентрированной, уменьшает ее объем, а остатки — это техническая вода, которая безопасна для окружающей среды. Оборудование разместят непосредственно на территории спиртового завода. 

Испарительная установка будет состоять из двух корпусов, высота 18 метров, площадью 6 на 12. На сооружение уйдет всего около двух с половиной месяцев.  На сегодня, решено все технические вопросы, связанные со строительством и уже начинаются основные работы по строительству установки. Жители Тростянца новость о том, что выпарную установку таки построят, воспринимают с положительным удивлением и отмечают, что за то, чтобы завод продолжал работу, ведь он создает рабочие места и платит налоги в местный бюджет.

О том, как планируют решать экологическую ситуацию в Тростянце, смотрите в сюжете ТРК "Вінниччина": 

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