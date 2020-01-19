Маск анонсировал первый пилотируемый полет Crew Dragon

К 2050 он намерен построить город на Марсе.

Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon планируется осуществить в начале второго квартала текущего года.

Об этом сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск, передает Интерфакс.

На пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения Crew Dragon он уточнил, что это должно состояться во втором квартале.

Ранее сегодня возглавляемая Маском аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания аварийного отделения космического корабля Crew Dragon, в рамках которого подорвала ракету-носитель Falcon 9. Испытания системы спасения экипажа Crew Dragon в полете прошли успешно.

Также сообщалось о планах Маска построить на Марсе город к 2050 году.

По словам главы SpaceX, в ближайшие десять лет компания планирует построить 1 тыс. космических кораблей многоразового пользования Dragon Crew (100 аппаратов в год), которые сегодня разрабатываются на заводе компании в Техасе.

Маск отметил, что намерен запускать на Марс в среднем по три корабля в день, сделав путешествие на эту планету доступным для всех.