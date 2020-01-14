Хакеры из ГРУ России пытались взломать Burisma и "Квартал 95" – New York Times

Специалисты по кибербезопасности компании Area1, расположенной в Кремниевой долине, обнаружили фишинговые атаки на украинские компании накануне Нового года. По их данным, к ним причастны военные хакеры их российского ГРУ, пишет New York Times.

Они являются дочерними Burisma Holdings – компании, которая находится в центре процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Среди филиалов Burisma – "КУБ-Газ", "Алдеа", "Эско-Пивнич", "Надрагаз", "Техноком-Сервис" и "Пари".

"Целью также был "Квартал-95", украинская телепроизводственная компания, основанная господином Зеленским. Фишинговая атака на него, по-видимому, была направлена на то, чтобы выкопать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого г-н Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины", – уточнили в издании.

По данным экспертов Area1, хакеры ГРУ разослали Burisma поддельные страницы для входа, чтобы украсть учетные данные сотрудников.

"Area1 смогла отследить похожие сайты с помощью комбинации интернет-провайдеров, часто используемых хакерами ГРУ, редких шаблонов веб-трафика и методов, которые использовались в предыдущих атаках против множества других жертв, включая 2016 год и недавний российский взлом Всемирного антидопингового агентства", – добавили в СМИ.

Напомним, ранее британский журналист и основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хоггинс заявил, что с кибератаками на эту группу, расследующую резонансные события, могут быть связаны российские хакеры.