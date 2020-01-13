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Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы

Компании подписали соглашение по противодействию фальшивым отзывам на товары.

Facebook и eBay будут удалять фейковые отзывы
Фото: telegraph

Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что Facebook и eBay подписали специальные соглашения, чтобы лучше выявлять, расследовать и реагировать на фальшивые отзывы о товарах на своих сайтах. Об этом пишет The Guardian.

Также Facebook и eBay обязались принять меры по блокированию и предотвращению фейкового контента по продаже предметов в будущем.

"Facebook согласился представить более надежные системы для обнаружения и удаления такого контента, а eBay усовершенствовал свои существующие фильтры, чтобы лучше идентифицировать и блокировать списки для продажи или обмена фейковыми отзывами", - сказано в сообщении.

В управлении по конкуренции отметили, что фальшивые отзывы наносят существенный ущерб покупателям и бизнесу.

"Мы рады, что Facebook и eBay делают правильные вещи, взяв на себя обязательство решить эту проблему и помогая защитить свои сайты от сообщений с фальшивыми отзывами, - цитирует издание исполнительного директора CMA Андреа Косчелли.

Напомним, 31 декабря сообщалось, что Facebook и Reuters подготовили онлайн-курс для защиты от фейков. Он состоит из трех частей с примерами видеофейков.

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